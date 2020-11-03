Лхамасу Батожабай скончалась на 97-м году жизни
2 ноября на 97-м году жизни скончалась видный общественный деятель, хранитель творческого наследия знаменитого супруга, писателя Даширабдана Батожабая Лхамасу Батуевна Батожабай.
Лхамасу Батуевна – ветеран труда, работала в паспортном столе, в секторе учёта райкоме комсомола Кижингинского района, в ЗАГСе, диктором Кижингинского радио вещания, секретарём-машинисткой в райкоме партии. Затем окончила педагогическое училище и стала работать учителем начальных классов, заведовала Доодо-Худанской начальной школой. Работала корректором на бурятском языке в молодёжной газете «Бурят-Монгольский комсомолец».
В 1955 году начал выходить журнал Союза писателей Бурятии «Свет над Байкалом» на русском и бурятском языках. Лхамасу Батуевна с первого дня работала корректором журнала на бурятском языке.
Всю свою жизнь Лхамасу Батуевна была не только спутником жизни, но верным помощником своего мужа писателя Даширабдана Батожабая. После его кончины работала в мастерской при Союзе художников Бурятии.
В 2001 году имя Даширабдана Батожабая было присвоено республиканской юношеской библиотеке. С тех пор Лхамасу Батуевна стала другом библиотеки, принимала участие в библиотечных мероприятиях. Она с огромным удовольствием общалась с читателями, с теплотой и любовью рассказывала о своем легендарном муже, классике бурятской литературы. В последние годы, несмотря на свой преклонный возраст, Лхамасу Батуевна работала над изданием полного собрания сочинений писателя.
Лхамасу Батуевна была человеком широкой души, уважительно относящаяся к людям, она стремилась помочь каждому. Придерживалась обычаев, традиций, хорошо понимала людей, их заботы и чаяния. Была любящей женой, мамой, бабушкой, хранительницей семейного очага, домашнего уюта.
Скончалась вдова известного бурятского писателя
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