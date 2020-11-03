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Бурятский цирк «переместился в другое пространство»

Бурятский цирк «переместился в другое пространство»
Общество, 
Артисты цирка снялись в загадочном клипе

Бурятский цирк ко Дню народного единства представил клип. В проекте артисты воплотили свою любовь к родине, сообщили в минкультуры Бурятии. 



- Цирк невозможно представить без манежа и шапито. Но на этот раз артисты цирка переместились в другое пространство, просто депортировались. Арт-проект «Цирк на берегу Байкала» ожил в ирреальности. Под звуки морин-хура девушки заплели косы, борцы вышли в степь, чтоб помериться силой. Лучники зарядили свои стрелы, чтобы поразить сердце красавиц. Байкал запел свою протяжную песню, ее подхватил ветер и пески. Родился гимн природе, великому озеру и закружились в танце древние воины. И эта песня теперь звучит в сердце, унося вдаль печаль веков, пыль времени, - говорится в описании работы.

Госцирк Бурятии рассказывает зрителям древние сказания о Байкале в призме циркового искусства. 
цирк клип
 
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