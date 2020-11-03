В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София

Среди редких имён новорожденных: Россия, Луна, Олимпий и Сварог



В Иркутской области в 2020 году самыми популярными именами у новорожденных мальчиков по-прежнему остаются Артём, Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Матвей, Роман, Максим, Кирилл и Тимофей. Для девочек чаще всего выбирают имена София, Виктория, Алиса, Варвара, Милана, Мария, Анна, Ева, Полина и Ксения. Имя Артём остается абсолютным фаворитом уже несколько лет, а среди женских имен вновь популярным стало София.



К редким для области женским именам относятся Лукерия, Парасковья, Забава, Златослава, Евдокия, Инга, Джульета и Аграфена. Одну девочку назвали именем Россия, ещё одну – именем Луна. Две девочки зарегистрированы с именем Весна. Кроме того, редкими становятся ранее популярные имена Татьяна, Светлана, Маргарита, Яна, Аврора и Агата. Чаще детей стали называть именами Дарья, Валерия, Анастасия, Вероника, Екатерина, Арина, Елизавета, Василиса, Ульяна и Мирослава.



С начало года на свет появились 14 мальчиков с именем Елисей, два с именем Кузьма, шесть с именем Прохор, по одному Олимпию, Евпатию, Святогору, Сварогу, Светозару, Ратибору, Родомиру, Ермаку, Добромиру и Доброславу. Редкими мужскими именами становятся Никита, Павел, Семён, Сергей, Илья, Константин, Николай, Степан, Лев и Захар. Чаще стали называть именами Артур, Платон, Назар, Фёдор, Юрий, Глеб и Вячеслав.



Всего в Иркутской области в 2020 году родилось 20549 младенцев. Из них 6975 детей – это первые дети, 7511 малышей – вторые дети, 4018 ребёнка – третьи дети. Зарегистрировано рождение 10531 мальчика и 10018 девочек. Средний возраст матерей составляет 28 лет, по сравнению с прошлым 2019 годом (30 лет) он снизился на два года – мамы становятся моложе.



С начала 2020 года в Иркутской области зарегистрировано 9314 браков и 6770 разводов. Усыновили либо удочерили за 9 месяцев 2020 года 115 ребятишек. Установили отцовство 4030 человек.



- Указанные сведения носят оперативный характер и могут отличаться от официальных данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, - сообщили в службе ЗАГС региона.



Перечень популярных имён



Мальчики

Артём - 564

Александр - 470

Михаил - 405

Дмитрий - 380

Иван - 340

Матвей - 326

Роман - 305

Максим - 293

Кирилл - 292

Тимофей - 258



Девочки

София - 457

Виктория - 355

Алиса - 321

Варвара - 319

Милана - 319

Мария - 318

Анна - 309

Ева - 297

Полина - 294

Ксения - 292