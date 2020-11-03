В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София

Среди редких имён новорожденных: Россия, Луна, Олимпий и Сварог
В Иркутской области в 2020 году самыми популярными именами у новорожденных мальчиков по-прежнему остаются Артём, Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Матвей, Роман, Максим, Кирилл и Тимофей. Для девочек чаще всего выбирают имена София, Виктория, Алиса, Варвара, Милана, Мария, Анна, Ева, Полина и Ксения. Имя Артём остается абсолютным фаворитом уже несколько лет, а среди женских имен вновь популярным стало София.
К редким для области женским именам относятся Лукерия, Парасковья, Забава, Златослава, Евдокия, Инга, Джульета и Аграфена. Одну девочку назвали именем Россия, ещё одну – именем Луна. Две девочки зарегистрированы с именем Весна. Кроме того, редкими становятся ранее популярные имена Татьяна, Светлана, Маргарита, Яна, Аврора и Агата. Чаще детей стали называть именами Дарья, Валерия, Анастасия, Вероника, Екатерина, Арина, Елизавета, Василиса, Ульяна и Мирослава.
С начало года на свет появились 14 мальчиков с именем Елисей, два с именем Кузьма, шесть с именем Прохор, по одному Олимпию, Евпатию, Святогору, Сварогу, Светозару, Ратибору, Родомиру, Ермаку, Добромиру и Доброславу. Редкими мужскими именами становятся Никита, Павел, Семён, Сергей, Илья, Константин, Николай, Степан, Лев и Захар. Чаще стали называть именами Артур, Платон, Назар, Фёдор, Юрий, Глеб и Вячеслав.
Всего в Иркутской области в 2020 году родилось 20549 младенцев. Из них 6975 детей – это первые дети, 7511 малышей – вторые дети, 4018 ребёнка – третьи дети. Зарегистрировано рождение 10531 мальчика и 10018 девочек. Средний возраст матерей составляет 28 лет, по сравнению с прошлым 2019 годом (30 лет) он снизился на два года – мамы становятся моложе.
С начала 2020 года в Иркутской области зарегистрировано 9314 браков и 6770 разводов. Усыновили либо удочерили за 9 месяцев 2020 года 115 ребятишек. Установили отцовство 4030 человек.
- Указанные сведения носят оперативный характер и могут отличаться от официальных данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, - сообщили в службе ЗАГС региона.
Перечень популярных имён
Мальчики
Артём - 564
Александр - 470
Михаил - 405
Дмитрий - 380
Иван - 340
Матвей - 326
Роман - 305
Максим - 293
Кирилл - 292
Тимофей - 258
Девочки
София - 457
Виктория - 355
Алиса - 321
Варвара - 319
Милана - 319
Мария - 318
Анна - 309
Ева - 297
Полина - 294
Ксения - 292
В Иркутской области стали чаще называть именами Артём и София
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новорожденных назвали Тимофеем, Артёмом и Софьей
На ремонт было выделено более 5 млн рублей
Среди редких имён новорожденных: Россия, Луна, Олимпий и Сварог
Окружной этап всероссийской премии прошёл в Бурятии
Эпидемиологическая ситуация не позволила устроить масштабные мероприятия
«Алтанбулаг» прекратил работу в связи с COVID-19 в Кяхтинском районе
Лучшим специалистом по семейному уходу названа Алёна Хилковская из Кабанского района
Облегчённый порядок освидетельствования будет действовать до 1 марта 2021 года
Также под запрет попали муниципальные и школьные турниры
От Бурятии прошло 4 проекта
Фильм рассказывает, как примерные мальчики превратились в хладнокровных убийц
Художник Зорикто Доржиев и скульптор Баир Сундупов предлагают городу яркие проекты
Диктант состоится в онлайн-формате
Более восьми тысяч сняты с меднаблюдения
Карантин действовал 10 лет на шести тысячах гектаров