Всего было предложено более 150 вариантов
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Баумана в Иркутске получит название «Старт». Такое решение приняли на комиссии по городской топонимике и увековечению известных людей в Иркутске и событий.
– Был объявлен сбор предложений от иркутян, всего рассмотрели более 150 вариантов названий физкультурно-оздоровительного комплекса. Список обсудили на заседании комиссии по городской топонимики. По итогам совещания было принято решение, что наиболее удачный вариант для данного ФОКа – «Старт», – рассказал начальник управления Дмитрий Абрамович.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, строительство которого завершается, будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. В нём смогут заниматься около 200 детей.
На первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал, на втором этаже – зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами.
Строительные работы полностью завершены, заканчивается выполнение отделочных и монтажных работ, ведется подготовка к установке технологического оборудования. Кроме этого, благоустраивают прилегающую территорию, готовят площадку для установки тренажёров, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Название новому ФОК дали сами иркутяне
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