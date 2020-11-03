Эпидемиологическая ситуация не позволила устроить масштабные мероприятия
Сегодня, 3 октября, в Ленинском округе Иркутска проходят праздничные мероприятия, связанные со 100-летием со дня его образования.
В течение дня по всем микрорайонам курсировал автомобиль с громкоговорителем – транслируют поздравления жителям, музыкальные композиции и стихи, а также радиогазету «Ленинский – это мы!». Во дворе дома №11 на улице Украинской было запланировано художественное оформление ряда гаражей. Двор благоустроили в текущем году. Завершающим этапом стало декорирование сооружений силами педагогов дома детского творчества №5, который расположен на дворовой территории.
– 100-летний юбилей является значимой датой для всех иркутян – Ленинский округ имеет богатую историю. В этом году здесь была проведена огромная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, ремонту автомобильных дорог. На улице Баумана построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который как раз накануне юбилея получил название – «Старт». В перспективе строительство новой школы, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Среди юбилейных мероприятий – встречи с бывшими руководителями Ленинского округа, ветеранами, депутатами городской Думы, марафон адресных поздравлений, презентация книги, посвящённой 100-летию Ленинского округа. Программа была скорректирована в соответствии с угрозой распространения коронавируса: были отменены ранее запланированные масштабные концерты и народные гуляния. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Ленинский округ в Иркутске отметил 100 лет
Общество, Фото:
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