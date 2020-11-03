В Иркутской области запретили региональные соревнования

Также под запрет попали муниципальные и школьные турниры



В Иркутской области со 2 ноября и до исключения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, запрещено проводить школьные, городские и областные спортивные соревнования. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».



Ограничение не касается межрегиональных, всероссийских и международных турниров, так как их проведение регламентируется министерством спорта Российской Федерации. Если состязания такого уровня будут проходить, то присутствовать на них смогут только спортсмены, тренеры, медики и обслуживающий персонал. Приглашать болельщиков запрещено, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

