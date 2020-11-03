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В Иркутской области запретили региональные соревнования

В Иркутской области запретили региональные соревнования
Общество,  Фото:pixabay.com
Также под запрет попали муниципальные и школьные турниры

В Иркутской области со 2 ноября и до исключения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, запрещено проводить школьные, городские и областные спортивные соревнования. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Ограничение не касается межрегиональных, всероссийских и международных турниров, так как их проведение регламентируется министерством спорта Российской Федерации. Если состязания такого уровня будут проходить, то присутствовать на них смогут только спортсмены, тренеры, медики и обслуживающий персонал. Приглашать болельщиков запрещено, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область спорт коронавирус
 
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