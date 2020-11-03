В турнире принимали участие спортсмены из 15 стран
20-30 октября прошёл в городе Шымкент в Казахстане состоялся XXIX международный турнир по пулевой стрельбе памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова. В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из 15 стран.
Спортсмен из Бурятии Вячеслав Перелыгин в дисциплине скоростная стрельба из пистолета по пяти появляющимся мишеням на дистанции 25 м., 60 выстрелов, завоевал серебряную медаль.
Вячеслав уступил лишь стрелку из Казахстана, сообщили в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.
Тренер Вячеслава Олег Перелыгин.
Стрелок из Бурятии взял серебро в Казахстане
Общество, Фото:
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