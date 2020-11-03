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В Гусиноозёрске после благоустройства открылся сквер

В Гусиноозёрске после благоустройства открылся сквер
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
На ремонт было выделено более 5 млн рублей

В Гусиноозёрске завершилось масштабное благоустройство сквера воинской славы и трудовой доблести на улице Комсомольской. На реконструкцию этой общественной территории направили 5,150 миллионов рублей.

В сквере уложили тротуарную тактильную плитку, устроили систему полива, парковку, сделали трёхуровневое освещение, скамейки и урны. Отремонтировали постаменты, на которых расположена военная техника. На прилегающей к скверу территории нанесён рисунок, посвящённый 41-му Селенгинскому пехотному полку.

- Решение о благоустройстве сквера приняли сами гусиноозёрцы в ходе голосования. Это была неухоженная территория, техника стояла на сломанных постаментах, - отмечает Николай Рузавин, министр строительства и ЖКХ Бурятии. – Сейчас территория преобразилась, а жители города принимают активное участие в озеленении. В этом году здесь высадили саженцы акации, рябины и клена.

Рядом располагаются большой жилой район, два детских сада. Недалеко отсюда появится обновлённый сквер «Юность», который выиграл во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на благоустройство 70 миллионов рублей. В будущем эти два сквера объединятся в большую облагороженную центральную часть города. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
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