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Бурятские спасатели раскрыли три своих принципа

Бурятские спасатели раскрыли три своих принципа
Общество,  Фото:БРПСС
Один из них – строгая дисциплина

Бурятская республиканская поисково-спасательная служба озвучила три главных принципа.

Первый – это принцип постоянной готовности службы к оперативному реагированию на поиски людей и чрезвычайные ситуации. Второй – строгая дисциплина. Третий – принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении поисково-спасательных работ любых видов.

Бурятская республиканская поисково-спасательная служба ведет свой отчет с января 2003 года. Тогда постановлением правительства Бурятии №29 была создана поисково-спасательная служба – республиканское спасательное формирование.

Сейчас Бурятская республиканская поисково-спасательная служба подразделяется на три поисково-спасательных отряда, дислоцирующихся в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и селе Кырен Тункинского района с общей численностью 54 человека.

- Это очень интересная работа. Конечно, она напрямую связана со спасением людей и риском для собственной жизни, но это абсолютно не пугает ни одного из нас, - говорит Павел Шубин, который уже 17-й год возглавляет поисково-спасательную службу. 
спасатели
 
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