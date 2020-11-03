Бурятские спасатели раскрыли три своих принципа

Один из них – строгая дисциплина



Бурятская республиканская поисково-спасательная служба озвучила три главных принципа.



Первый – это принцип постоянной готовности службы к оперативному реагированию на поиски людей и чрезвычайные ситуации. Второй – строгая дисциплина. Третий – принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении поисково-спасательных работ любых видов.



Бурятская республиканская поисково-спасательная служба ведет свой отчет с января 2003 года. Тогда постановлением правительства Бурятии №29 была создана поисково-спасательная служба – республиканское спасательное формирование.



Сейчас Бурятская республиканская поисково-спасательная служба подразделяется на три поисково-спасательных отряда, дислоцирующихся в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и селе Кырен Тункинского района с общей численностью 54 человека.



- Это очень интересная работа. Конечно, она напрямую связана со спасением людей и риском для собственной жизни, но это абсолютно не пугает ни одного из нас, - говорит Павел Шубин, который уже 17-й год возглавляет поисково-спасательную службу.

