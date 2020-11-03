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В Бурятии выберут лучшие фотографии красот родного края

В Бурятии выберут лучшие фотографии красот родного края
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В фотоконкурсе четыре номинации

Проект «Гордость Бурятии» объявил фотоконкурс «Моя Бурятия в объективе» - «Минии Буряад орон гэрэл зураг дээрэ». Принять участие в конкурсе может любой желающий житель республики.

На конкурс принимаются фотоработы в следующих номинациях:

- «Зимняя сказка» - зимние фотоработы;

- «Возрождение природы» - фотоработы весеннего пробуждения;

- «Край солнца» - летние фотоработы;

- «Очарование осени» - осенние фотоработы.

Приём заявок стартовал и завершится 30 ноября. Подведение итогов и выбор победителей пройдёт с 1 по 5 декабря. Работы победителей конкурса будут размещены на портале «Гордость Бурятии» и войдут в сувенирный перекидной настенный календарь «Гордость Бурятии-2021» с указанием авторства.

Награждение победителей состоится с 25 по 31 декабря 2020 года.

Заявка и фотоработы можно направлять в электронном виде на адрес электронной почты: prideofburyatia@gmail.ru. Заполнить заявку и ознакомиться более подробно с положением о конкурсе можно на официальном сайте «Гордость Бурятии».

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