В Бурятии выберут лучшие фотографии красот родного края

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В фотоконкурсе четыре номинации



Проект «Гордость Бурятии» объявил фотоконкурс «Моя Бурятия в объективе» - «Минии Буряад орон гэрэл зураг дээрэ». Принять участие в конкурсе может любой желающий житель республики.



На конкурс принимаются фотоработы в следующих номинациях:



- «Зимняя сказка» - зимние фотоработы;



- «Возрождение природы» - фотоработы весеннего пробуждения;



- «Край солнца» - летние фотоработы;



- «Очарование осени» - осенние фотоработы.



Приём заявок стартовал и завершится 30 ноября. Подведение итогов и выбор победителей пройдёт с 1 по 5 декабря. Работы победителей конкурса будут размещены на портале «Гордость Бурятии» и войдут в сувенирный перекидной настенный календарь «Гордость Бурятии-2021» с указанием авторства.



Награждение победителей состоится с 25 по 31 декабря 2020 года.



Заявка и фотоработы можно направлять в электронном виде на адрес электронной почты: prideofburyatia@gmail.ru. Заполнить заявку и ознакомиться более подробно с положением о конкурсе можно на официальном сайте «Гордость Бурятии».



