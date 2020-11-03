Соцработник из Бурятии получила премию всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Лучшим специалистом по семейному уходу названа Алёна Хилковская из Кабанского района



Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания». Всего в конкурсе приняли участие свыше 140 номинантов.



Наибольшее число заявок поступило по номинациям «Лучший заведующий отделением организации социального обслуживания», «Лучший психолог организации социального обслуживания», а также на соискание специальных премий «За долголетие в социальной работе» и «За работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми».



Специальной премии как «Лучший специалист по развитию и поддержке семейного и родственного ухода» удостоена заведующая отделением социального обслуживания на дому по Кабанскому району Бурятии Алёна Хилковская.



Под руководством Алёны Юрьевны в отделении социального обслуживания на дому трудятся 29 опытных социальных работников, которые обеспечивают вниманием и заботой 196 граждан пожилого возраста и инвалидов. Обслуживаемая территория - сельские поселения «Клюевское» и «Кабанское», а также городские поселения «Бабушкинское» и «Каменское».



- Благодаря Алёне Хилковской разработаны новые социальные технологии: «Живое письмо» и «Ретро-терапия». Они успешно внедряются на территории Кабанского района. Кроме того, заведующей постоянно организуются и проводятся конкурсы, ежегодные благотворительные акции, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.



Также в отделе социальной защиты населения Кабанского района добавили, что в дни борьбы с пандемией короновируса Алёна Хилковская и специалисты отдела первыми выразили желание стать волонтёрами и оказать помощь в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, оплате платежей, даче разъяснений по получению мер социальной поддержки.

