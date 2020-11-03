В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»

Окружной этап всероссийской премии прошёл в Бурятии



30 октября в Улан-Удэ состоялся финал Сибири и Дальнего Востока всероссийской туристской премии «Маршрут года». Впервые из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки итоги конкурса подвели в формате онлайн-трансляции. Победители окружных этапов прошли в общенациональный финал.



Всего по Дальневосточному федеральному округу было заявлено 32 проекта из 7 регионов. 13 проектов были представлены Бурятией.



От республики в финал попали 12 проектов:

- в номинации «Лучшая идея маршрута» - «Конные маршруты Селенгинской долины» и «Восхождение на Флаг Маяк»;

- в номинации «Лучшая чартерная программа» - «Relax Baikal Maxi»;

- в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» - «Манящая Ока» и «Добро пожаловать в Закамну»;

- в номинации «Лучший маршрут в городе» - «Экотропа Панорама»;

- в номинации «Лучший маршрут выходного дня» - «Путешествие к водопаду Юргон»;

- в номинации «Лучший речной круиз» - «Территория Северного Байкала»;

- в номинации «Лучший туристический путеводитель» - туристический маршрут «Баргузинская долина – сердце Байкальской Азии», «Путеводитель по Иволгинскому дацану» и «Курумканский район –Путеводитель»;

- в номинации «Лучший этнографический маршрут» - «Туристический маршрут Легенды Кочевников».



Также в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» был отмечен проект «Сплав по Ингоде на рафтах» из Забайкальского края.



По Сибирскому федеральному округу в финал прошли 4 проекта от Иркутской области:

- «Лучшая музейная экскурсия» - «Иркутский музей самоваров: о самоварах и не только..»;

- «Лучший культурно-познавательный маршру» - «Путешествие по зимнему Байкалу»;

- «Лучший маршрут в городе» - «Город с именем Байкала»;

- «Лучший онлайн-маршрут в городе» - « «Маршруты Иркутска».

