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В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»

В Улан-Удэ назвали лучшие туристские «Маршруты года»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Окружной этап всероссийской премии прошёл в Бурятии

30 октября в Улан-Удэ состоялся финал Сибири и Дальнего Востока всероссийской туристской премии «Маршрут года». Впервые из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки итоги конкурса подвели в формате онлайн-трансляции. Победители окружных этапов прошли в общенациональный финал.

Всего по Дальневосточному федеральному округу было заявлено 32 проекта из 7 регионов. 13 проектов были представлены Бурятией.

От республики в финал попали 12 проектов:
- в номинации «Лучшая идея маршрута» - «Конные маршруты Селенгинской долины» и «Восхождение на Флаг Маяк»;
- в номинации «Лучшая чартерная программа» - «Relax Baikal Maxi»;
- в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» - «Манящая Ока» и «Добро пожаловать в Закамну»;
- в номинации «Лучший маршрут в городе» - «Экотропа Панорама»;
- в номинации «Лучший маршрут выходного дня» - «Путешествие к водопаду Юргон»;
- в номинации «Лучший речной круиз» - «Территория Северного Байкала»;
- в номинации «Лучший туристический путеводитель» - туристический маршрут «Баргузинская долина – сердце Байкальской Азии», «Путеводитель по Иволгинскому дацану» и «Курумканский район –Путеводитель»;
- в номинации «Лучший этнографический маршрут» - «Туристический маршрут Легенды Кочевников».

Также в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» был отмечен проект «Сплав по Ингоде на рафтах» из Забайкальского края.

По Сибирскому федеральному округу в финал прошли 4 проекта от Иркутской области:
- «Лучшая музейная экскурсия» - «Иркутский музей самоваров: о самоварах и не только..»;
- «Лучший культурно-познавательный маршру» - «Путешествие по зимнему Байкалу»;
- «Лучший маршрут в городе» - «Город с именем Байкала»;
- «Лучший онлайн-маршрут в городе» - « «Маршруты Иркутска».
туризм Бурятия премия Иркутская область Забайкальский край
 
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