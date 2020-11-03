От Бурятии прошло 4 проекта
Финал регионального этапа федеральной туристической премии «Russian Event Awards» состоялся 30 октября в формате онлайн в Улан-Удэ. Победители регионального этапа прошли в общенациональный финал.
- На соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и 3 зарубежных проекта. Всего по Дальневосточному федеральному округу заявлено 17 проектов, 6 проектов были представлены Бурятией, - сообщает пресс-служба минтуризма РБ.
От республики в финал «Russian Event Awards» попали:
- в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» - этно-комплекс «Степной кочевник»;
- в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 000)» - прогулки по самой длинной улице «Бичурские дворики»;
- в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» - чемпионат мира по боксу среди женщин – 2019;
- в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма» - каучсёрфинг по-бурятски «Неделя в Харгане».
Также в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 000)» был отмечен фестиваль культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» из Иркутской области.
В Улан-Удэ выбрали финалистов туристической премии
Общество, Фото:
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