В Бурятии федеральные дорожники высадят четыре тысячи деревьев

Экологическая акция состоится следующей весной



В Селенгинском районе Бурятии весной 2021 года федеральные дорожники высадят четыре тысячи двухлетних сеянцев сосны. Они появятся вблизи федеральной трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



В настоящее время с Селенгинским лесхозом заключен договор о выделении 1 га земельного участка для высадки деревьев. Специалисты дорожных служб осмотрели территорию, где планируется высадка.



- Мы уделяем особое внимание сохранению природы, обеспечению экологической безопасности. И эта акция станет подспорьем по содействию естественному восстановлению лесов, - сообщил начальник управления федеральных автодорог «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов.



На подведомственной сети управления федеральных автодорог «Южный Байкал» на каждом этапе работ по её приведению в нормативное состояние выполняется комплекс мероприятий по сокращению неблагоприятных последствий на экосистему. Кроме того, в состав проектной документации по выполнению строительно-монтажных работ входит отдельный том, посвященный охране окружающей среды.

