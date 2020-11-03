Экологическая акция состоится следующей весной
В Селенгинском районе Бурятии весной 2021 года федеральные дорожники высадят четыре тысячи двухлетних сеянцев сосны. Они появятся вблизи федеральной трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В настоящее время с Селенгинским лесхозом заключен договор о выделении 1 га земельного участка для высадки деревьев. Специалисты дорожных служб осмотрели территорию, где планируется высадка.
- Мы уделяем особое внимание сохранению природы, обеспечению экологической безопасности. И эта акция станет подспорьем по содействию естественному восстановлению лесов, - сообщил начальник управления федеральных автодорог «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов.
На подведомственной сети управления федеральных автодорог «Южный Байкал» на каждом этапе работ по её приведению в нормативное состояние выполняется комплекс мероприятий по сокращению неблагоприятных последствий на экосистему. Кроме того, в состав проектной документации по выполнению строительно-монтажных работ входит отдельный том, посвященный охране окружающей среды.
В Бурятии федеральные дорожники высадят четыре тысячи деревьев
Общество, Фото:
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