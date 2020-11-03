В Улан-Удэ проложили тротуар от 20А до 40-го квартала

Тротуарную дорожку протяжённостью 268 метров проложили от улицы Ключевской, 90 до улицы Тобольской, 65 – вдоль школы №18.Подрядная организация ООО «Сибгранд» разработала грунт, установила бортовые камни и заасфальтировала дорожку.В настоящий момент ремонт полностью завершен. На благоустройство прохода через железнодорожные пути выделили 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

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