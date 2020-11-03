Об этом стало известно сегодня утром
В Бурятии ушла из жизни ветеран балета Тамара Колесникова. Об этом сообщает «Новая Бурятия» со ссылкой на заслуженного деятеля культуры, балерину Эржэн Чернову.
- Три дня Тамара Колесникова боролась с коронавирусной инфекцией. На третий день в отделении реанимации её не стало, - сообщает «Новая Бурятия».
1 ноября в Улан-Удэ скончался генеральный директор ООО «Бурятмяспром» Александр Ивахинов, также болевший коронавирусом.
В Бурятии ушла из жизни болевшая коронавирусом ветеран балета
Общество, Фото:
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