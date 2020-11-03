Улан-удэнка удивилась скоплению машин «скорой помощи»

В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео от горожанки, которая осталась под впечатлением от увиденной «очереди» из «скорых» возле стационара на улице Солнечная. Там стояло около восьми автомобилей «скорой помощи».
- Столько скорых! Вообще ужас! Неприятненько, - прокомментировала горожанка.
В комментариях развернулась дискуссия на эту тему. Кто-то не удивился увиденному, посчитав, что в этом нет ничего необычного: «Ну так там же ковидный стационар, че удивляться то», «Там каждый день много скорых», «Путевые листы получают».
Другой пользователь Сети поделился впечатлением от работы приёмного покоя, поскольку на днях побывал там: «Вчера там пока сидели в очереди на компьютерную томографию, одного спустили сверху в пакете, жутковато».
Большинство подписчиков паблика призвали людей соблюдать масочный режим, в медикам пожелали сил и терпения:
«Соблюдать масочный режим, без надобности не ходить по магазинам и торговым центрам, давайте уважать друг друга. Дай сил и терпения медицинских работникам»,
«Сил и мужества нашим медикам, а нам ума и адекватности»,
«Когда наш народ поймёт, что это большая беда и даже те, кто думает, что переболев, получит иммунитет, глубоко ошибаются. Ситуация вышла из-под контроля и медики не справятся с этим»,
«Нам всем лишь бы осуждать врачей, а ведь они как могут стараются ради же блага!»
«Соблюдали бы меры, не нужно было бы сейчас медикам в таком режиме работать...»
Отметилась в комментариях и Буддийская Традиционная Сангха. С её аккаунта был оставлен комментарий: «Всем врачам, медицинским работникам, водителям скорой помощи, сил и терпения. Молимся о здоровье всех».
В Бурятии ситуация с коронавирусом не идёт на спад. В последнее время ежедневно выявляют более двухсот заражённых. На утро 3 ноября в республике зарегистрировано 12 276 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 237 новых заболевших. В стационарах лечатся 2132 пациентов, на амбулаторном лечении находятся ещё 1784 больных. Летальные исходы фиксируются ежедневно.