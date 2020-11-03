Улан-удэнка удивилась скоплению машин «скорой помощи»

В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео от горожанки, которая осталась под впечатлением от увиденной «очереди» из «скорых» возле стационара на улице Солнечная. Там стояло около восьми автомобилей «скорой помощи».- Столько скорых! Вообще ужас! Неприятненько, - прокомментировала горожанка.

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 2 Ноя 2020 в 5:51 PST

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