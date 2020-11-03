В Бурятии через суд отремонтируют аварийные дамбы

Решения суда вступили в законную силу, находятся на исполнении.









Прокуратура Закаменского района проверила соблюдение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в деятельности администраций муниципальных образований района.Как выяснила прокурорская проверка, что три сельских поселения Закаменского района являются собственниками гидротехнических сооружений – защитных дамб от паводковых вод. Однако в администрациях муниципальных образований отсутствуют декларации безопасности защитных дамб, главами сельских поселений не обеспечен контроль за показателями состояния сооружений.В отношении глав муниципальных образований возбуждены административные дела за нарушение требований к обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений. Мировым судьёй судебного участка Закаменского района три должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Постановления суда вступили в законную силу.Кроме того, в связи с аварийным состоянием защитных дамб прокурором в суд предъявлены исковые заявления к двум муниципальным образованиям об обязании провести капитальный ремонт защитных дамб.Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.