В прокуратуре Улан-Удэ проведут приём граждан

Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться



12 ноября с 10:00 до 12:00 часов в прокуратуре Железнодорожного района Улан-Удэ прокурор района проведёт личный приём граждан. Мероприятие будет по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории района.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефонам 8 (301-2) 44-09-36, 8 (301-2) 45-30-00.

