Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
12 ноября с 10:00 до 12:00 часов в прокуратуре Железнодорожного района Улан-Удэ прокурор района проведёт личный приём граждан. Мероприятие будет по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории района.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефонам 8 (301-2) 44-09-36, 8 (301-2) 45-30-00.
В прокуратуре Улан-Удэ проведут приём граждан
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушение выявила прокуратура
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности
Мужчина незаконно вырубил 16 сосен
Существенных осадков в республике не ожидается
Отправить заявки на детский конкурс «Наранай Туяа» можно до 10 ноября
Младшая получила имя Аврора
Акция проходит под девизом «Искусство объединяет»
Впервые награду «За проявленное мужество» получили 4 детей
В дацанах проведут трёхдневный хурал «Лхабаб Дуйсэн»
Новорожденную в Шилкинском районе назвали Нами-Викторией
Акция приурочена ко Дню народного единства
В православных храмах усилят меры по профилактике распространения COVID-19
В республике запущен челлендж в честь Дня народного единства
В 2021 году нерабочим днём в регионе объявлено 12 февраля