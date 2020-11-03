Жительнице Бурятии не ответили письменно на заявление

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности



В прокуратуру обратилась жительница Кижингинского района Бурятии. она заявила о нарушении закона при рассмотрении обращений граждан в деятельности администрации муниципального образования – сельского поселения «Среднекодунский сомон».



Установлено, что в сентябре 2019 года женщина обратилась в сельскую администрацию с письменным заявлением по вопросу обустройства территории образовательного учреждения.



Главой сельского поселения жалоба разрешена, однако письменный ответ заявительнице не направлен.



Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

