Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности
В прокуратуру обратилась жительница Кижингинского района Бурятии. она заявила о нарушении закона при рассмотрении обращений граждан в деятельности администрации муниципального образования – сельского поселения «Среднекодунский сомон».
Установлено, что в сентябре 2019 года женщина обратилась в сельскую администрацию с письменным заявлением по вопросу обустройства территории образовательного учреждения.
Главой сельского поселения жалоба разрешена, однако письменный ответ заявительнице не направлен.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительнице Бурятии не ответили письменно на заявление
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушение выявила прокуратура
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности
Мужчина незаконно вырубил 16 сосен
Существенных осадков в республике не ожидается
Отправить заявки на детский конкурс «Наранай Туяа» можно до 10 ноября
Младшая получила имя Аврора
Акция проходит под девизом «Искусство объединяет»
Впервые награду «За проявленное мужество» получили 4 детей
В дацанах проведут трёхдневный хурал «Лхабаб Дуйсэн»
Новорожденную в Шилкинском районе назвали Нами-Викторией
Акция приурочена ко Дню народного единства
В православных храмах усилят меры по профилактике распространения COVID-19
В республике запущен челлендж в честь Дня народного единства
В 2021 году нерабочим днём в регионе объявлено 12 февраля