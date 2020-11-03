В Бурятии с «чёрного» лесоруба через взыскали 95 тысяч

Мужчина незаконно вырубил 16 сосен



Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что сельчанин, находясь в лесу Баргузинского участкового лесничества, незаконно вырубил 16 сосен. Причинён ущерб на сумму 95 тысяч рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.



Ущерб, причинённый незаконной рубкой деревьев, осуждённым добровольно не возмещён.



Суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании с мужчины указанного ущерба.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

