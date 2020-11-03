Мужчина незаконно вырубил 16 сосен
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
В суде установлено, что сельчанин, находясь в лесу Баргузинского участкового лесничества, незаконно вырубил 16 сосен. Причинён ущерб на сумму 95 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
Ущерб, причинённый незаконной рубкой деревьев, осуждённым добровольно не возмещён.
Суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании с мужчины указанного ущерба.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с «чёрного» лесоруба через взыскали 95 тысяч
Общество, Фото:
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