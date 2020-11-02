Осуждённые успешно сдали экзамен
Свидетельства о начальном профессиональном образовании по специальности «машинист (кочегар) котельной» вручили в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии. Здесь содержатся осуждённые с туберкулёзом.
Профессию кочегара получили шесть осуждённых Обучение они прошли в профессиональном училище №259.
- Экзаменационная комиссия по достоинству оценила экзаменационные работы осуждённых. По мнению преподавателей, обучающиеся показали достойный уровень знаний принципов работы котельных агрегатов, системы безопасности, причин неисправностей и способов их устранения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые выучились на кочегаров
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