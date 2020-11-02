В Бурятии осуждённые выучились на кочегаров

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые успешно сдали экзамен



Свидетельства о начальном профессиональном образовании по специальности «машинист (кочегар) котельной» вручили в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии. Здесь содержатся осуждённые с туберкулёзом.



Профессию кочегара получили шесть осуждённых Обучение они прошли в профессиональном училище №259.



- Экзаменационная комиссия по достоинству оценила экзаменационные работы осуждённых. По мнению преподавателей, обучающиеся показали достойный уровень знаний принципов работы котельных агрегатов, системы безопасности, причин неисправностей и способов их устранения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

