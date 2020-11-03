Существенных осадков в республике не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 ноября по республике ночью преимущественно без осадков, днём по Прибайкалью и северным районам местами снег. Ветер ночью слабый, днём переменный 6-12 м/с. Температура ночью -12-17, местами -22-27, по Прибайкалью и южным районам при облачности -6-11, днём от -3 до +2, местами -7-12 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём западный 4-9 м/с. Температура ночью -12-14, днём около 0.
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
Общество, Фото:
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