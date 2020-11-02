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Лай собаки помог спасти жизнь улан-удэнцу

Лай собаки помог спасти жизнь улан-удэнцу
Общество, 
Собака громко лаяла и привлекла внимание прохожих

В Улан-Удэ собака помогла спасти человека. Инцидент произошёл на днях на остановке общественного транспорта. Здесь на тротуаре лежал без движения человек. Рядом с ним металась собака и громко лаяла.

Свидетелем стала жительница дома напротив, она сняла всё происходящее на камеру мобильного телефона и выложила в паблик «Аноним 03». Женщина подробно описала, как всё происходило.



Лай собаки разбудил горожанку. Подойдя к окну, она увидела собаку, которая металась от одного человека к другому, как будто взывая о помощи.

- Она выбегала периодически на проезжую часть дороги и затем снова кидалась на проходящих и стоящих людей на остановке. Но через пару секунд я заметила лежащего на остановке человека. Люди проходили мимо него, приостанавливались и шли дальше, - пишет анонимный пользователь Сети.

Человек лежал без движений, скорчившись от холода. Тут подошла девушка, которая начала тормошить лежащего человека. Потом к ней подошли ещё несколько людей. Им удалось привести в чувства лежащего человека и довести его до остановки.

- Кто знает, что случилось у этого человека, судя по забинтованным рукам, он уже был в беде. Хорошо, что эта девушка оказалась рядом! Есть ещё в нашем мире неравнодушные люди, не чуждые к чужой беде! Спасли ещё одну человеческую жизнь! Люди, никогда не проходите мимо чужой беды! – написала свидетельница инцидента.

В комментариях пользователи Сети восторгаются поступком девушки, не оставшейся равнодушной: «Низкий поклон родителям девушки, воспитавшим такого милосердного Ангела!», «Девушка молодец», «Спасибо и собачке, и девушке!», «Здоровья ей, может девушка расскажет, что случилось», «Девушка молодец, собака пыталась помочь молодец».

За три часа видео спасения человека на остановке просмотрели более 25 тысяч раз.

собаки
 
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