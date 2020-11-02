В Иркутске простятся с почётным гражданином города

Алексей Образцов проработал в городской больнице более 40 лет
31 октября в возрасте 88 лет ушёл из жизни почётный гражданин города Иркутска, заслуженный врач Российской Федерации Алексей Александрович Образцов.
- Ушёл из жизни не только блестящий профессионал, но и настоящий патриот нашего города. Алексей Александрович посвятил свою жизнь заботе о людях. Он был талантливым врачом, умелым руководителем, неоднократно избирался депутатом. Профессионализм, неиссякаемая энергия, направленная на общественное благо, огромное трудолюбие снискали ему уважение среди коллег и жителей областного центра. Светлая память об Алексее Александровиче Образцове сохранится в сердцах всех, кто его знал, – выразил соболезнование его родным и близким мэр города Иркутска Руслан Болотов.
Более сорока лет Алексей Александрович Образцов проработал в городской клинической больнице №1, с 1984 года по 2002 год был главным врачом этого медицинского учреждения. Он принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве в Иркутске первой очереди городской детской больницы, стоматологической поликлиники в микрорайоне Солнечный, операционно-реанимационного блока, патолого-анатомического корпуса. При нём было завершено строительство родильного дома, терапевтического корпуса, пищеблока КГБ №1. Алексей Александрович был депутатом городского совета 5-ти созывов, депутатом городской думы. В 1992 году Алексею Образцову было присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска».
Гражданская панихида состоится 4 ноября 14:00 в ритуальном зале Дорожной клинической больницы по адресу: улица Боткина, 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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