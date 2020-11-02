В Туве наградили медалями детей-героев

Впервые награду «За проявленное мужество» получили 4 детей



30 октября в правительстве Тувы состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и бескорыстно пришедших на помощь людям. Впервые в истории республики памятную медаль «За проявленное мужество» получили 4 детей из Тувы.



По распоряжению председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, памятной медали удостоились учащаяся 11 класса школы №7 города Кызыл Юлия Монгуш, студент 2 курса Кызылского техникума экономики и права Оттук Ортаат, студент 3 курса Тувинского строительного техникума Альберт Мампреян и студент 2 курса Кызылского транспортного техникума Кирилл Мартыненко. Награды героям вручили руководитель республики Шолбан Кара-оол и сенатор совфеда РФ Дина Оюн.



Тонувших в бурных водах Енисея двух девочек 9 и 11 лет удалось спасти ребятам Оттуку Ортаату и его другу Альберту Мампреяну. Юлия Монгуш и Кирилл Мартыненко спасли от пожара годовалого ребёнка и его маму. Как признались ребята, им в трудной ситуации помогла взаимоподдержка, дружеское плечо. Планы на будущее у ребят самые смелые, хотят учиться дальше, также помогать людям. Один из них мечтает стать спасателем, другой думает о профессии строителя, третий – дорожника. А Юля мечтает получить специальность психолога. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

