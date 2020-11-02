В 2021 году нерабочим днём в регионе объявлено 12 февраля
Первым днём Нового года по лунному календарю – праздником Белого месяца «Сагаалган» – в Забайкальском крае объявлено 12 февраля 2021 года. Властями региона подписано соответствующее постановление. Согласно краевому закону этот день на территории Забайкалья является нерабочим днём.
Напомним, ежегодно дата праздника меняется, выходные дни утверждаются постановлением губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье определились с датой празднования Сагаалгана
Общество, Фото:
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