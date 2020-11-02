Учившийся в Бурятии артист балета получил признание

Дангыт Субедей стал одним из лучших на престижном балетном конкурсе



Артист балета, выпускник Бурятского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева Дангыт Субедей занял второе место на престижном XVI российском конкурсе артистов балета «Арабеск – 2020» имени Екатерины Максимовой.



Дангыт Субедей обучался в колледже с 2008 по 2016 годы. Его преподавателем был народный артист России Юрий Фролов. Дангыт был одним из лучших студентов. С малых лет активно участвовал во всех концертах учебной практики, спектаклях, фестивалях, исполнял сольные номера, рассказали в Бурятском хореографическом колледже.



Дангыт принимал участие во многих международных конкурсах и часто занимал призовые места. В 2013 году это был диплом «Восходящая звезда» всероссийского фестиваля-конкурса, посвящённого 75-летию Нуреева (Уфа, Башкортостан). В 2014 году второе место в IV международном балетном конкурсе «Орлеу» (Алматы, Казахстан). В 2015 году второе место в VIII международном балетном конкурсе «KIBC» (Сеул, Южная Корея). В 2016 году первое место в XXV международном балетном конкурсе Сполетто (Сполетто,Италия), диплом в V Красноярском международном Тихоокеанском музыкальном фестивале (Красноярск, Россия). В 2017 году третье место в XIV международном балетном конкурсе «Tanzolymp» (Берлин, Германия); Гран-При «Miglior talento» (лучший талант) в балетном конкурсе «Genova arte in movimento» (Генуя, Италия). В 2018 году первое место в I Монгольском международном балетном конкурсе (Улан-Батор, Монголия).



Дангыт родился в городе Кызыл (Республика Тыва). В настоящее время живёт в Ростове-на-Дону, является ведущим артистом в Ростовском государственном музыкальном театре.



«Арабеск» - российский конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой. Проходит в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского, начиная с 1990 года. С 1994 года конкурс проводится под патронатом ЮНЕСКО.





