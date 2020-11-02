Дангыт Субедей стал одним из лучших на престижном балетном конкурсе
Артист балета, выпускник Бурятского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева Дангыт Субедей занял второе место на престижном XVI российском конкурсе артистов балета «Арабеск – 2020» имени Екатерины Максимовой.
Дангыт Субедей обучался в колледже с 2008 по 2016 годы. Его преподавателем был народный артист России Юрий Фролов. Дангыт был одним из лучших студентов. С малых лет активно участвовал во всех концертах учебной практики, спектаклях, фестивалях, исполнял сольные номера, рассказали в Бурятском хореографическом колледже.
Дангыт принимал участие во многих международных конкурсах и часто занимал призовые места. В 2013 году это был диплом «Восходящая звезда» всероссийского фестиваля-конкурса, посвящённого 75-летию Нуреева (Уфа, Башкортостан). В 2014 году второе место в IV международном балетном конкурсе «Орлеу» (Алматы, Казахстан). В 2015 году второе место в VIII международном балетном конкурсе «KIBC» (Сеул, Южная Корея). В 2016 году первое место в XXV международном балетном конкурсе Сполетто (Сполетто,Италия), диплом в V Красноярском международном Тихоокеанском музыкальном фестивале (Красноярск, Россия). В 2017 году третье место в XIV международном балетном конкурсе «Tanzolymp» (Берлин, Германия); Гран-При «Miglior talento» (лучший талант) в балетном конкурсе «Genova arte in movimento» (Генуя, Италия). В 2018 году первое место в I Монгольском международном балетном конкурсе (Улан-Батор, Монголия).
Дангыт родился в городе Кызыл (Республика Тыва). В настоящее время живёт в Ростове-на-Дону, является ведущим артистом в Ростовском государственном музыкальном театре.
«Арабеск» - российский конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой. Проходит в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского, начиная с 1990 года. С 1994 года конкурс проводится под патронатом ЮНЕСКО.
Учившийся в Бурятии артист балета получил признание
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дангыт Субедей стал одним из лучших на престижном балетном конкурсе
Нарушение прав студентов выявила прокуратура
Первые студенты уже начали обучение
Владимир Мырзак надеется вскоре издать песню
Пять муниципалитетов получили медицинские маски повторно
Предпринимателям направлены предостережения
Подорожали сахар, подсолнечное масло, макароны и капуста
В отношении предпринимателя составлен административный протокол
Он выжидал, когда они оставят вещи без присмотра
Пенсионер из Бурятии даже день рождения отметил на лыжне
Юрий Козлов проводит уникальные операции
Синоптики рассказали, каким был октябрь на Байкале
Всего состоялось 117 родов
С наступлением осенних каникул специалисты МЧС рекомендуют родителям провести беседы с детьми
«Ой, дурак!» - прокомментировали пользователи Сети