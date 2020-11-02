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В Забайкалье появилась девочка с японско-русским именем

В Забайкалье появилась девочка с японско-русским именем
Общество,  Фото:pixabay.com
Новорожденную в Шилкинском районе назвали Нами-Викторией

Рождение девочки, которой дали необычное двойное имя, зарегистрировали работники Шилкинского отдела ЗАГС в Забайкальском крае. Ребёнка назвали Нами-Виктория.

Девочка родилась в молодой семье – Юрий и Яна поженились летом этого года. Для мамы это второй ребёнок. Свой необычный выбор родители объяснили просто. Отец ребёнка увлечён изучением Японии, её обычаями и традициями. Он захотел назвать дочь Нами, а мама – Викторией. Чтобы избежать ссор, родители решили соединить два имени.

Нами в переводе с японского означает «волна», Виктория – латинское имя, означающее «победа», «победительница», сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
ЗАГС новорожденные имена Забайкальский край
 
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