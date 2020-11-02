В Забайкалье появилась девочка с японско-русским именем

Новорожденную в Шилкинском районе назвали Нами-Викторией



Рождение девочки, которой дали необычное двойное имя, зарегистрировали работники Шилкинского отдела ЗАГС в Забайкальском крае. Ребёнка назвали Нами-Виктория.



Девочка родилась в молодой семье – Юрий и Яна поженились летом этого года. Для мамы это второй ребёнок. Свой необычный выбор родители объяснили просто. Отец ребёнка увлечён изучением Японии, её обычаями и традициями. Он захотел назвать дочь Нами, а мама – Викторией. Чтобы избежать ссор, родители решили соединить два имени.



Нами в переводе с японского означает «волна», Виктория – латинское имя, означающее «победа», «победительница», сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

