В Забайкалье появилась девочка с японско-русским именем

Новорожденную в Шилкинском районе назвали Нами-Викторией
Рождение девочки, которой дали необычное двойное имя, зарегистрировали работники Шилкинского отдела ЗАГС в Забайкальском крае. Ребёнка назвали Нами-Виктория.
Девочка родилась в молодой семье – Юрий и Яна поженились летом этого года. Для мамы это второй ребёнок. Свой необычный выбор родители объяснили просто. Отец ребёнка увлечён изучением Японии, её обычаями и традициями. Он захотел назвать дочь Нами, а мама – Викторией. Чтобы избежать ссор, родители решили соединить два имени.
Нами в переводе с японского означает «волна», Виктория – латинское имя, означающее «победа», «победительница», сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
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Общество, Фото:
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