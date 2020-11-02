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Забайкальский отец дал 5 дочерям необычные имена

Забайкальский отец дал 5 дочерям необычные имена
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Младшая получила имя Аврора

Софья, Маргарита, Варвара, Злата – такие необычные имена дал своим дочерям папа из посёлка Горный Улётовского района Забайкальского края. Родившуюся недавно пятую дочь он назвал Авророй.

У Евгения Смирнова из Забайкальского края пять дочерей. Одна – Софья - от первого брака, а от второй жены, Виктории – четыре. Всех своих дочурок папа любит и лелеет, и чтобы каждая из них выросла особенной – начинает с имени.

- Это очень позитивный и целеустремленный человек, - делится впечатлениями заведующая Улётовским отделом ЗАГС Клара Стелькина. – Уверена, что все его дочери вырастут весёлыми, самодостаточными, образованными людьми.

Население Улётовского района Забайкальского края составляет почти 19 тысяч человек. Здесь ежемесячно регистрируется около 20 рождений. В 2019 году было зарегистрировано 238 рождений, в 2018 – 241, в 2017 – 266, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.


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