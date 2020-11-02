Младшая получила имя Аврора
Софья, Маргарита, Варвара, Злата – такие необычные имена дал своим дочерям папа из посёлка Горный Улётовского района Забайкальского края. Родившуюся недавно пятую дочь он назвал Авророй.
У Евгения Смирнова из Забайкальского края пять дочерей. Одна – Софья - от первого брака, а от второй жены, Виктории – четыре. Всех своих дочурок папа любит и лелеет, и чтобы каждая из них выросла особенной – начинает с имени.
- Это очень позитивный и целеустремленный человек, - делится впечатлениями заведующая Улётовским отделом ЗАГС Клара Стелькина. – Уверена, что все его дочери вырастут весёлыми, самодостаточными, образованными людьми.
Население Улётовского района Забайкальского края составляет почти 19 тысяч человек. Здесь ежемесячно регистрируется около 20 рождений. В 2019 году было зарегистрировано 238 рождений, в 2018 – 241, в 2017 – 266, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский отец дал 5 дочерям необычные имена
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акция проходит под девизом «Искусство объединяет»
Впервые награду «За проявленное мужество» получили 4 детей
В дацанах проведут трёхдневный хурал «Лхабаб Дуйсэн»
Новорожденную в Шилкинском районе назвали Нами-Викторией
Акция приурочена ко Дню народного единства
В православных храмах усилят меры по профилактике распространения COVID-19
В республике запущен челлендж в честь Дня народного единства
В 2021 году нерабочим днём в регионе объявлено 12 февраля
Во ВСГУТУ выбрали свой талисман
Алексей Образцов проработал в городской больнице более 40 лет
В нацбиблиотеке прошла неделя бурятского языка
Медпомощь в них будут получать больные, лечащиеся дома
Мультфильм посвящён бурятской богине – бабушке Манзан Гурме
Осуждённые успешно сдали экзамен
Уже в первый день ушло 167 сообщений