Забайкальский отец дал 5 дочерям необычные имена

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Младшая получила имя Аврора



Софья, Маргарита, Варвара, Злата – такие необычные имена дал своим дочерям папа из посёлка Горный Улётовского района Забайкальского края. Родившуюся недавно пятую дочь он назвал Авророй.



У Евгения Смирнова из Забайкальского края пять дочерей. Одна – Софья - от первого брака, а от второй жены, Виктории – четыре. Всех своих дочурок папа любит и лелеет, и чтобы каждая из них выросла особенной – начинает с имени.



- Это очень позитивный и целеустремленный человек, - делится впечатлениями заведующая Улётовским отделом ЗАГС Клара Стелькина. – Уверена, что все его дочери вырастут весёлыми, самодостаточными, образованными людьми.



Население Улётовского района Забайкальского края составляет почти 19 тысяч человек. Здесь ежемесячно регистрируется около 20 рождений. В 2019 году было зарегистрировано 238 рождений, в 2018 – 241, в 2017 – 266, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.





