В бурятском техникуме незаконно обыскивали студентов

Нарушение прав студентов выявила прокуратура



В одном из техникумов в Бурятии вахтёр при входе незаконно проверял содержимое сумок студентов. Право на тотальный обыск вахтёру предоставило руководство техникума.



Нарушение вскрыла Байкальская транспортная прокуратура. В ведомстве не раскрывают название данного учреждения.



В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры пояснили, что данный факт является нарушением прав студентов.



Руководителю техникума внесено представление об устранении нарушения.





