Нарушение прав студентов выявила прокуратура
В одном из техникумов в Бурятии вахтёр при входе незаконно проверял содержимое сумок студентов. Право на тотальный обыск вахтёру предоставило руководство техникума.
Нарушение вскрыла Байкальская транспортная прокуратура. В ведомстве не раскрывают название данного учреждения.
В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры пояснили, что данный факт является нарушением прав студентов.
Руководителю техникума внесено представление об устранении нарушения.
В бурятском техникуме незаконно обыскивали студентов
Общество, Фото:
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