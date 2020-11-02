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В бурятском техникуме незаконно обыскивали студентов

В бурятском техникуме незаконно обыскивали студентов
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение прав студентов выявила прокуратура

В одном из техникумов в Бурятии вахтёр при входе незаконно проверял содержимое сумок студентов. Право на тотальный обыск вахтёру предоставило руководство техникума.

Нарушение вскрыла Байкальская транспортная прокуратура. В ведомстве не раскрывают название данного учреждения.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры пояснили, что данный факт является нарушением прав студентов.

Руководителю техникума внесено представление об устранении нарушения.


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