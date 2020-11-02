В Бурятии проведут «Ночь искусств» для детей и юношества

Акция проходит под девизом «Искусство объединяет»



Ежегодную всероссийскую акцию «Ночь искусств», приуроченную ко Дню народного единства, состоится в Бурятии в том числе и для детей и юношества. 3 ноября республиканская детско-юношеская библиотека проведёт мероприятия акции в онлайн-формате. В программе: встреча с детской писательницей Анной Виноградовой, онлайн-челлендж «Люди и стихи», презентация книги Сергея Георгиева «Шуршики», мастер-классы, книжные выставки и новый выпуск книжного видеоблога «Детская полка».



Онлайн-челлендж «Люди и стихи» пройдёт в социальных сетях РДЮБ с 3 по 11 ноября. Челлендж продолжает одноимённый проект библиотеки, участники которого читают стихотворения на разных языках. В этом году библиотека предлагает поделиться в социальных сетях своими любимыми стихотворениями, написанными на иностранных и других языках. Чтобы принять участие необходимо выложить в соцсети видеоролик-чтение стихотворения, рассказать об авторе и также прочесть художественный или вольный перевод.



В рамках проекта «Литературное знакомство» состоится онлайн-встреча с детской писательницей Анной Виноградовой. В этот раз интервью у писателя возьмёт одна из активных читателей библиотеки – Анна Чупина. Из интервью вы узнаете о творческом пути писательницы и о её новой книге «Семь дверей радуги».



В рамках проекта «#Книга в тренде» пройдёт презентация книги «Шуршики». В первом выпуске проекта презентуют рассказы современного детского писателя Сергея Георгиева. О книгах для детей зрителям расскажут кукольные герои: лиса Алиса и её друг – волк Кеша.



Во втором выпуске подкаста «Сууряан» Цырегма Кондратьева, заведующая центром чтения имени Д. Батожабая прочтёт слушателям сказку Бавасана Абидуева «Козленок Бабана» на бурятском языке.



Мастер-класс от театра куклы и актёра «Скоморох» «И ожили куклы…» позволит зрителям самостоятельно изготовить планшетную куклу из солёного теста, попробовать себя в качестве актёров кукольного театра. На мастер-классе «Рисуем с художником иллюстратором Викторией Алагуевой» художник расскажет об особенностях графического оформления книг с помощью компьютерной графики в бурятском национальном стиле. Увидев мастер-класс «Тарелочка в стиле Гжель», зрители научатся художественно расписывать изделия, используя приёмы традиционной росписи. На мастер-классе «Разноцветные фантазии» можно будет узнать о том, как создать «Петушка» в технике бумажной мозаики.



В квиз-викторине «Сказки под подушкой» участники ответят на вопросы и получат возможность вспомнить известные детские сказки.



Выпуск видеоблога «Детская полка»посвящён научно-популярной литературе для детей и подростков. Ведущая расскажет о том, как изменилась познавательная литература за последние десять лет, расскажет об издательствах, которые специализируются только на детском нон-фикшне, а также поделится списком книг на эту тему. С приглашённым гостем ведущая обсудит, чем отличается детский научпоп от взрослого и как интересно и просто рассказывать о сложных вещах. В рамках блога будет проведён розыгрыш трёх книг, упоминаемых в этом выпуске.



Ко Дню народного единства на абонементах центра чтения имени Б. Абидуева будут представлены книжные выставки: «От Руси и до России», «Я, ты, он, она вместе сто тысяч я», «Народы России: изучаем и играем». На выставках – издания, раскрывающие особенности менталитета, веры, быта и обычаев народов России, их национальную неповторимость и многообразные культурные традиции. Об этом сообщает пресс-служба детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение 6 +

