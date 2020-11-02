Отправить заявки на детский конкурс «Наранай Туяа» можно до 10 ноября
В Бурятии детский онлайн-конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца» продолжает приём. По многочисленным просьбам исполнителей, которые в связи с эпидемической обстановкой не смогли записать видео своего выступления, оргкомитет конкурса продляет сроки приёма до 10 ноября. На конкурс уже поступило более 70 заявок от солистов и ансамблей республики и соседних регионов.
Напомним, конкурс проходит в 3 этапа. Первый этап – приём заявок, видеоматериалов, актуальных ссылок на трансляции конкурсных выступлений. Во втором этапе жюри рассматривает представленные материалы, подводит итоги конкурса. Трансляция выступлений и объявление победителей конкурса состоится в онлайн-формате.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Солисты» и «Вокальные ансамбли». Для участия в конкурсе необходимо до 10 ноября отправить заявку на адрес kddrсnt@mail.ru, разместить в соцсети Instagram видеозаписи конкурсных песен, указать теги @minkultrb03 и @rcnt_tvorchestvo, а также подпись: «Участвую #НаранайТуяа2020». Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии продлён приём заявок на конкурс эстрадной песни
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