Автор хита «Холод собачий» из Бурятии выпустил песню «Любит бить»

Уроженец Бурятии, участник шоу «Песни на ТНТ» Владимир Мырзак выпустил песню «Любит бить». Она посвящена теме домашнего насилия.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае эта песня приснилась Владимиру, и он опубликовал её в соцсети. Тогда песня понравилась многим пользователям Сети.
Также он опубликовал некоторую статистику. По его словам, в России каждые 40 минут от домашнего насилия погибает одна женщина. «Это примерные цифры. Точной статистики нет, так как её толком никто не ведёт, а в нашем обществе об этой острой проблеме особо не принято говорить».
- Моя песня «Любит бить» наконец-то готова. Делюсь с вами кусочком и, надеюсь, что в самое ближайшее время смогу её издать (будь неладен коронавайрэс). Ну как вам новинка? – поинтересовался Владимир у своих подписчиков.
В комментариях пользователи Сети делились своими впечатлениями: «Новинка - огонь, тема важная, спасибо, что единственный вместе с Манижей поднимаешь такие вопросы», «Не знаю, чем, но меня цепляют ваши песни, они настоящие, и какой-то тонкий юмор присутствует, в общем класс!», «Важная тема в России, женщины не защищены. Когда-то это кончится, Вова, молодец», «Круто! Я включу её в свой репертуар», «Опять в голове крутится песня, хотя никто и не бьёт».
Владимир Мырзак прославился участием в шоу «Песни на ТНТ». Там он исполнил авторскую песню «Холод собачий», которую потом спела певица Слава.