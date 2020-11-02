Крупную партию масок в районы Забайкалья

Пять муниципалитетов получили медицинские маски повторно



Министерство экономического развития Забайкальского края продолжает поставлять маски в районы региона. Пять муниципалитетов получили средства защиты повторно. Всего за минувшую неделю в районы удалось доставить 12 300 штук.



- Маски запросили и получили Улетовский (4200 штук), Забайкальский (2500 штук),Тунгокоченский (1600 штук), Кыринский (1200 штук), Нерчинско-Заводский (2750 штук) районы. Нигде не отмечается дефицита, если потребность есть, мы сразу реагируем. Это налаженная процедура. В районы мы по-прежнему отвозим маски по розничной цене 7 рублей за штуку, - рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



В ведомстве добавили, что всего на сегодняшний день в 28 районах Забайкалья имеется 243 тысячи защитных масок.



Масочный режим введён на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными.



По данным на 2 ноября, общее число летальных исходов достигло 151 случая. Официально подтверждена смерть от COVID-19 у пяти забайкальцев.



За последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения – 72 человека, общее число победивших опасную болезнь – 8197, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.





