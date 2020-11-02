На севере Бурятии бизнесмены не сообщили о поступлении продукции

- В ходе осмотров в магазинах обнаружены реализация и хранение подкарантинной продукции (свежих фруктов и овощей, сушёных фруктов, орехов, круп, муки), о прибытии которой ИП Ахматахунова, ИП Гулиев, ИП Лобеев, ИП Мехдиев, ИП Мусаев, ИП Нуралиев не известили территориальное управление Россельхознадзора, тем самым нарушив требования ст. 32 Федерального Закона РФ «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, - сообщили в пресс-службе управления.







Подобное нарушение препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу проникновения и распространения карантинных вредных организмов.

В октябре управлением Россельхознадзора проведены плановые осмотры подкарантинных объектов в городе Северобайкальск Северо-Байкальского района Бурятии.В адрес предпринимателей направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений.