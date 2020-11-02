В Забайкалье подешевели яблоки, гречка и сливочное масло

Подорожали сахар, подсолнечное масло, макароны и капуста



В торговых сетях Забайкальского края снизились цены на сливочное масло, гречневую крупу и яблоки. Такие данные предоставило краевое минэкономразвития.



- Теперь дешевле стоят яблоки (3,6%), гречка (2,1%), сливочное масло (1, 3%), - рассказала сотрудник отдела потребительского рынка краевого Минэкономразвития Наталья Михалева, - А вот поднялись в цене сахар (8, 3%), подсолнечное масло (1,2%), макароны и капуста (1,1%).



В министерстве отметили, что стоимость сахара постепенно повышалась в течение всего октября, сообщается на сайте краевого правительства.

