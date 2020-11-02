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«Ночь искусств» в нацмузее Бурятии пройдёт в онлайн-формате

«Ночь искусств» в нацмузее Бурятии пройдёт в онлайн-формате
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Акция приурочена ко Дню народного единства

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Бурятии 3 ноября в онлайн-формате.

Основной площадкой в национальном музее республики станет Instagram-аккаунт @museumnight_uu. Для зрителей музей приготовил насыщенную программу. С утра и до позднего вечера виртуальные посетители смогут пройти мастер-классы, поучаствовать в викторинах, играх и головоломках, а также послушать экскурсии и лекции по искусству. Победители игр и викторин получат от музея фирменные подарки.

Кроме этого, на время акции запустится флешмоб «Страна моя, люблю тебя». Каждый желающий сможет разместить фотографию с родной земли, подписав её «#странамоялюблютебя». Также музей разработал квест, который пройдёт оффлайн на выставке Зорикто Доржиева «Новая степь». Для этого участникам необходимо прийти в художественный музей имени Ц.С. Сампилова и найти спрятанные предметы, сообщает пресс-служба нацмузея.

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Бурятия музей акция ночь искусств
 
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