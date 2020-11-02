В магазине в Бурятии хранили полуфабрикат без документов

В отношении предпринимателя составлен административный протокол



Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией мясной продукции в Заиграевском районе Бурятии.



В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина в морозильной камере на хранении и обороте находился полуфабрикат мясной из свинины «Рагу по-домашнему» (1 кг) без ветеринарных сопроводительных документов.



В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.

