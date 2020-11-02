В отношении предпринимателя составлен административный протокол
Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией мясной продукции в Заиграевском районе Бурятии.
В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина в морозильной камере на хранении и обороте находился полуфабрикат мясной из свинины «Рагу по-домашнему» (1 кг) без ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
В магазине в Бурятии хранили полуфабрикат без документов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владимир Мырзак надеется вскоре издать песню
Пять муниципалитетов получили медицинские маски повторно
Предпринимателям направлены предостережения
Подорожали сахар, подсолнечное масло, макароны и капуста
В отношении предпринимателя составлен административный протокол
Он выжидал, когда они оставят вещи без присмотра
Пенсионер из Бурятии даже день рождения отметил на лыжне
Юрий Козлов проводит уникальные операции
Синоптики рассказали, каким был октябрь на Байкале
Всего состоялось 117 родов
С наступлением осенних каникул специалисты МЧС рекомендуют родителям провести беседы с детьми
«Ой, дурак!» - прокомментировали пользователи Сети
Лучшие рисунки отправятся в Москву
«Ничего не бывает случайного», - поделился счастливый молодожён Геннадий Шаталов
Показ состоится в честь Дня народного единства