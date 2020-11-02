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В магазине в Бурятии хранили полуфабрикат без документов

В магазине в Бурятии хранили полуфабрикат без документов
Общество,  Фото:pixabay.com
В отношении предпринимателя составлен административный протокол

Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией мясной продукции в Заиграевском районе Бурятии.

В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина в морозильной камере на хранении и обороте находился полуфабрикат мясной из свинины «Рагу по-домашнему» (1 кг) без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
Россельхознадзор
 
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