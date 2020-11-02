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В Бурятии рассказали об одном из самых спортивных пенсионеров

В Бурятии рассказали об одном из самых спортивных пенсионеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Пенсионер из Бурятии даже день рождения отметил на лыжне

Депутат Народного Хурала, большой любитель бега Михаил Гергенов рассказал на днях о пенсионере, которого ставит в пример. По словам Гергенова, Михаил Александрович Дружинин старше его самого на 10 лет. Гергенову сейчас 54 года. Михаил Александрович большой любитель лыжных гонок и даже в свой день рождения поехал на лыжню.

- В 8.00 как обычно, он поехал на вершину перевала Пыхта, 25 км от города. Там уже давно лежит и не тает снег, Михаил весь октябрь бегает на перевале на лыжах, впрочем, как и еще 30-40 лыжников. Вечером он отправляет мне свою тренировку по Вайберу. Вот возьмём прошлую неделю: длинные 4 тренировки-30 км, 45 км, опять 30 км, и в выходной 50 км. В среднем 3-5 часа на лыжне в лесу на свежем воздухе, - поделился Гергенов.

С собой пенсионер берёт термос и перекус, так как иногда бегает с утра до вечера.

- Иногда вдобавок играет в большой теннис. Может, иногда болеет, не знаю, никогда не жалуется, ни на что. Ни на пенсию 9000 рублей, ни на усталость. Настроение портится у Михаила, только когда проигрывает в теннис и в лыжных, велосипедных гонках своим соперникам, которые моложе его лет на 20-30. И когда с велика упал и сломал ключицу лет пять назад во время гонки 180 км Улан-Удэ – Усть-Баргузин, но сейчас все зажило и Михаила, он снова в седле. 20-30 велогонок уже провёл у нас и в Иркутской области только за этот год,. Вместе мы более 15-20 раз ездили на соревнования по большому теннису в Монголию, Китай, Корею, на лыжные гонки- марафоны длиной 50 км в Шелехово, Иркутск, Максимиху. Дай бог тебе дружище, здоровья и побед! – пожелал Михаил Гергенов.

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