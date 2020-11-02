Иркутянин стал членом Американской педиатрической хирургической ассоциации





Иркутский хирург Юрий Козлов принят в ряды Американской педиатрической хирургической ассоциации. Документ он опубликовал на своей странице в Facebook.«За знания, умения и интерес к профессии получил членство и имеет право на все привилегии и прерогативы, исходящие из этого», - поделился Юрий Козлов.Юрий Козлов уроженец посёлка Куйтун, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист детский хирург Сибирского федерального округа министерства здравоохранения РФ. Победитель всероссийского конкурса «Лучший врач России» в категории «Лучший детский хирург» 2010 года.Юрий Козлов проводит уникальные операции через мельчайшие разрезы, используя эндоскопическое оборудование. Благодаря этому реабилитация пациентов проходит очень быстро.