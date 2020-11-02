Иркутянин стал членом Американской педиатрической хирургической ассоциации

Юрий Козлов проводит уникальные операции
Иркутский хирург Юрий Козлов принят в ряды Американской педиатрической хирургической ассоциации. Документ он опубликовал на своей странице в Facebook.
«За знания, умения и интерес к профессии получил членство и имеет право на все привилегии и прерогативы, исходящие из этого», - поделился Юрий Козлов.
Юрий Козлов уроженец посёлка Куйтун, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист детский хирург Сибирского федерального округа министерства здравоохранения РФ. Победитель всероссийского конкурса «Лучший врач России» в категории «Лучший детский хирург» 2010 года.
Юрий Козлов проводит уникальные операции через мельчайшие разрезы, используя эндоскопическое оборудование. Благодаря этому реабилитация пациентов проходит очень быстро.
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Юрий Козлов проводит уникальные операции
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