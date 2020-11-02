 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 ноября

01 ноября

Популярное

РПЦ обязала священнослужителей не давать руки для целования

РПЦ обязала священнослужителей не давать руки для целования
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В православных храмах усилят меры по профилактике распространения COVID-19

В Русской Православной Церкви патриарх Кирилл благословил строго соблюдать в храмах и монастырях правила профилактики распространения коронавирусной инфекции. 30 октября управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил соответствующее циркулярное письмо епархиальным преосвящённым на территории Российской Федерации.

Согласно письму, приходские сторожа, иные сотрудники или волонтёры обязаны пропускать в храм верующих при наличии у них гигиенических масок, которые должны быть надеты во время присутствия в храме. У входов в храм должны присутствовать ёмкости с дезинфицирующими средствами.

Священнослужителям следует воздерживаться от преподания руки для целования. Также священнослужители при общении с прихожанами должны носить маски, в том числе при совершении исповеди. Кроме этого, сотрудники храма и волонтёры, взаимодействующие с прихожанами, тоже обязаны носить маски и перчатки. Исповедующимся рекомендуется написать список совершённых грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику.

Священнослужители, сотрудники и волонтёры, находящиеся в контакте с прихожанами, должны обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками. Священников обязуют осуществлять дезинфекцию непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору. Помимо всего, храмы будут строго соблюдать режим проветривания, его уборки и обработки дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства.

В случае заболевания даже одного насельника монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением профилактических мероприятий. В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей.

- Прошу дать соответствующие указания настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей и обратить их внимание на то, что соблюдение перечисленных правил в настоящее время — это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил, - цитирует слова митрополита пресс-служба Бурятской епархии.
коронавирус православие РПЦ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии призывают прийти на работу в национальной одежде
Жителей Бурятии призывают прийти на работу в национальной одежде
Общество, 02.11.2020
В республике запущен челлендж в честь Дня народного единства
В Забайкалье определились с датой празднования Сагаалгана
В Забайкалье определились с датой празднования Сагаалгана
Общество, 02.11.2020
В 2021 году нерабочим днём в регионе объявлено 12 февраля
Маскотом вуза в Улан-Удэ стала рысь
Маскотом вуза в Улан-Удэ стала рысь
Общество, 02.11.2020
Во ВСГУТУ выбрали свой талисман
В Иркутске простятся с почётным гражданином города
В Иркутске простятся с почётным гражданином города
Общество, 02.11.2020
Алексей Образцов проработал в городской больнице более 40 лет
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса эссе о бурятском языке
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса эссе о бурятском языке
Общество, 02.11.2020
В нацбиблиотеке прошла неделя бурятского языка
В Бурятии создадут амбулаторные центры для больных ковидом
В Бурятии создадут амбулаторные центры для больных ковидом
Общество, 02.11.2020
Медпомощь в них будут получать больные, лечащиеся дома
Бурятский мультфильм стал лучшим в США
Бурятский мультфильм стал лучшим в США
Общество, 02.11.2020
Мультфильм посвящён бурятской богине – бабушке Манзан Гурме
В Бурятии осуждённые выучились на кочегаров
В Бурятии осуждённые выучились на кочегаров
Общество, 02.11.2020
Осуждённые успешно сдали экзамен
Лай собаки помог спасти жизнь улан-удэнцу
Лай собаки помог спасти жизнь улан-удэнцу
Общество, 02.11.2020
Собака громко лаяла и привлекла внимание прохожих
Фотограф театра из Улан-Удэ отобралась на крупный семинар
Фотограф театра из Улан-Удэ отобралась на крупный семинар
Общество, 02.11.2020
На семинар было подано около 120 заявок, но прошли только 30
Учившийся в Бурятии артист балета получил признание
Учившийся в Бурятии артист балета получил признание
Общество, 02.11.2020
Дангыт Субедей стал одним из лучших на престижном балетном конкурсе
В бурятском техникуме незаконно обыскивали студентов
В бурятском техникуме незаконно обыскивали студентов
Общество, 02.11.2020
Нарушение прав студентов выявила прокуратура
В Чите студенты-медики помогут «скорой помощи»
В Чите студенты-медики помогут «скорой помощи»
Общество, 02.11.2020
Первые студенты уже начали обучение
Автор хита «Холод собачий» из Бурятии выпустил песню «Любит бить»
Автор хита «Холод собачий» из Бурятии выпустил песню «Любит бить»
Общество, 02.11.2020
Владимир Мырзак надеется вскоре издать песню

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^