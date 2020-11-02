РПЦ обязала священнослужителей не давать руки для целования

В православных храмах усилят меры по профилактике распространения COVID-19



В Русской Православной Церкви патриарх Кирилл благословил строго соблюдать в храмах и монастырях правила профилактики распространения коронавирусной инфекции. 30 октября управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил соответствующее циркулярное письмо епархиальным преосвящённым на территории Российской Федерации.



Согласно письму, приходские сторожа, иные сотрудники или волонтёры обязаны пропускать в храм верующих при наличии у них гигиенических масок, которые должны быть надеты во время присутствия в храме. У входов в храм должны присутствовать ёмкости с дезинфицирующими средствами.



Священнослужителям следует воздерживаться от преподания руки для целования. Также священнослужители при общении с прихожанами должны носить маски, в том числе при совершении исповеди. Кроме этого, сотрудники храма и волонтёры, взаимодействующие с прихожанами, тоже обязаны носить маски и перчатки. Исповедующимся рекомендуется написать список совершённых грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику.



Священнослужители, сотрудники и волонтёры, находящиеся в контакте с прихожанами, должны обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками. Священников обязуют осуществлять дезинфекцию непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору. Помимо всего, храмы будут строго соблюдать режим проветривания, его уборки и обработки дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства.



В случае заболевания даже одного насельника монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением профилактических мероприятий. В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей.



- Прошу дать соответствующие указания настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей и обратить их внимание на то, что соблюдение перечисленных правил в настоящее время — это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил, - цитирует слова митрополита пресс-служба Бурятской епархии.

