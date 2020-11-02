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В октябре в Бурятии выпало полметра снега

В октябре в Бурятии выпало полметра снега
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, каким был октябрь на Байкале

Погодные условия на Байкале в октябре отмечались как тёплыми периодами, так и холодными, с ветреными днями, с выпадением снега и установлением снежного покрова. О том, каким был октябрь на Байкале, сообщает Gismeteo.Новости.

Температура воздуха. Тёплыми периодами октября были конец первой декады, когда температура составляла +5…+10 градусов, и период после 15 октября, когда наступила вторая волна тепла и воздух прогревался в дневные часы до +15 градусов. Самое высокое значение (+14,9) зафиксировано на острове Ольхон — в Узурах и Хужире. В конце месяца на севере озера температура днем опустилась до отрицательных значений (−2).

В ночное время температура воздуха находилась в диапазоне от +5 до −5 градусов, опускаясь в отдельных районах до −10. Самая низкая температура октября отмечалась в Танхое: −10,4.

Осадки. В октябре, переходном месяце, осадки наблюдались как в жидкой фазе в виде дождя, так и в виде мокрого снега и снега. Отсутствовали осадки (или были совсем незначительными) на западном побережье в средней части озера и на острове Ольхон. На западном побережье, как и обычно, количество осадков меньше, чем на восточном. Большое количество осадков выпало на юге, юго-востоке Байкала. Сильные осадки прошли в Танхое. За месяц количество их составило 57 мм. 49 мм выпало за месяц в Баргузинском заповеднике.

Снежный покров. В этом году на Байкале уже в десятых числах выпал первый снег и установился временный снежный покров, в отдельных районах на побережье озера он сохраняется и в конце месяца. В Танхое высота снежного покрова достигала 35 см, здесь же выпало самое большое количество осадков в октябре. 15–16 см — в Байкальском заповеднике и Байкальске. На западном побережье снежный покров еще отсутствует.

- Закончился месяц золотой осени ещё относительно теплой погодой, начинается постепенный переход к зиме, - отмечает Gismeteo.Новости. 
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