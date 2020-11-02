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Буддисты России отметят сошествие Будды на Землю

Буддисты России отметят сошествие Будды на Землю
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В дацанах проведут трёхдневный хурал «Лхабаб Дуйсэн»

С 6 по 8 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт ежегодный хурал «Лхабаб Дуйсэн», посвящённый возвращению Будды на Землю с мира 33-х божеств. Верующих просят воздержаться от посещения дацанов и молебнов.

В первый день, 6 ноября, состоится цитирование полного учения Будды - «Ганжура».

7 ноября, в основной день будет проводится основной хурал: подношение мандалы, восхваление, подношение и почитание Будде Шакьямуни и его самым ближайшим ученикам 16 Архатам. В этот день все буддисты мира молятся Будде Шакьямуни в знак благодарности за дарование им Великого учения.

- Это событие – нисхождение с небес мира 33 божеств – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз, - сообщает пресс-служба Сангхи.

Также этот день для буддистов считается днём почитания родителей. В знак уважения и благодарности люди молятся за здравие и благополучие живых родителей, записывая их имена на молебен или присутствуя на молебне . Те, у кого родителей уже нет, могут записать их имена на молебен Юрол мани – за усопших. В этот день желательно отблагодарить родителей за то , что дали вам драгоценное человеческое рождение в этом мире.

8 ноября каждый дацан будет восхвалять, делать подношение и молиться своим защитникам учения и дацана - Сахюсанам . У каждого дацана свои Сахюсаны.
молебен Праздники буддизм Бурятия Забайкальский край Иркутская область Сангха
 
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