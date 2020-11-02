С наступлением осенних каникул специалисты МЧС рекомендуют родителям провести беседы с детьми
- Обязательно проведите с ребенком беседу, как вести себя в той или иной опасной ситуации. Чтобы оградить несовершеннолетних от игр с огнем, уберите в недоступное место спички и зажигалки. Не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Выучите с ним номера телефонов экстренных служб, объясните, что в случае пожара нельзя прятаться в доме или квартире, - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.
Сотрудники МЧС напомнили, что несчастные случаи происходят, когда дети предоставлены сами себе. Поэтому в ведомстве призывают родителей не оставлять детей без контроля.
- Повышенную опасность представляют водоёмы, поэтому ни в коем случае не допускайте бесконтрольного нахождения детей у водоёмов. Ребёнок не в полной мере осознает угрозу, которую таит в себе тонкий лёд, неспособный выдержать даже небольшой груз. Увидев ребятишек, играющих у водоема – не будьте равнодушным, остановите подобные игры, - отмечают в МЧС.
В Бурятии МЧС просит родителей не оставлять детей одних
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