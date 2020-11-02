 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 ноября

01 ноября

Популярное

В Бурятии МЧС просит родителей не оставлять детей одних

В Бурятии МЧС просит родителей не оставлять детей одних
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
С наступлением осенних каникул специалисты МЧС рекомендуют родителям провести беседы с детьми

- Обязательно проведите с ребенком беседу, как вести себя в той или иной опасной ситуации. Чтобы оградить несовершеннолетних от игр с огнем, уберите в недоступное место спички и зажигалки. Не разрешайте ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Выучите с ним номера телефонов экстренных служб, объясните, что в случае пожара нельзя прятаться в доме или квартире, - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.

Сотрудники МЧС напомнили, что несчастные случаи происходят, когда дети предоставлены сами себе. Поэтому в ведомстве призывают родителей не оставлять детей без контроля.

- Повышенную опасность представляют водоёмы, поэтому ни в коем случае не допускайте бесконтрольного нахождения детей у водоёмов. Ребёнок не в полной мере осознает угрозу, которую таит в себе тонкий лёд, неспособный выдержать даже небольшой груз. Увидев ребятишек, играющих у водоема – не будьте равнодушным, остановите подобные игры, - отмечают в МЧС. 
МЧС дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Основатель Russian Event Awards сыграл свадьбу в Бурятии
Основатель Russian Event Awards сыграл свадьбу в Бурятии
Общество, 02.11.2020
«Ничего не бывает случайного», - поделился счастливый молодожён Геннадий Шаталов
Бурятский театр покажет онлайн спектакль «Алдар. 9 секунд»
Бурятский театр покажет онлайн спектакль «Алдар. 9 секунд»
Общество, 02.11.2020
Показ состоится в честь Дня народного единства
В Бурятии растёт спрос на доставку товаров на дом почтальонами
В Бурятии растёт спрос на доставку товаров на дом почтальонами
Общество, 02.11.2020
Чаще сервисом пользуются пожилые, одинокие и малобильные граждане
Улан-удэнские врачи запустили челлендж про почерк
Улан-удэнские врачи запустили челлендж про почерк
Общество, 02.11.2020
Медики показывают, что многие врачи пишут разборчиво
12% случаев COVID-19 в ДФО сосредоточено в Бурятии
12% случаев COVID-19 в ДФО сосредоточено в Бурятии
Общество, 02.11.2020
Наибольшая доля в Хабаровском крае
Дознаватель МЧС из Бурятии объяснила выбор своей профессии
Дознаватель МЧС из Бурятии объяснила выбор своей профессии
Общество, 02.11.2020
Маргарита Медведева заявила, что в этой профессии сочетаются все её желания
В Бурятии появилось «ковидное» такси
В Бурятии появилось «ковидное» такси
Общество, 02.11.2020
О новшестве заявил Алексей Цыденов
Военные Бурятии и Монголии провели учения «Селенга-2020». Видео
Военные Бурятии и Монголии провели учения «Селенга-2020». Видео
Общество, 02.11.2020
Вооружённые силы России и Монголии совместно разгромили группировку условного противника
В Бурятии за месяц число больных ковидом выросло на 65%
В Бурятии за месяц число больных ковидом выросло на 65%
Общество, 02.11.2020
По росту заболеваемости Бурятия среди лидеров в ДФО
Более 12 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж
Более 12 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж
Общество, 02.11.2020
Набравшая темпы заболеваемость коронавирусом в Бурятии никак не снижается
В Иркутске школьники развлекались, накладывая камни на рельсы
В Иркутске школьники развлекались, накладывая камни на рельсы
Общество, 02.11.2020
Таким образом школьники развлекались на каникулах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^