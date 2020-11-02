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На «Арбате» в Улан-Удэ парень забрался на скульптуру

На «Арбате» в Улан-Удэ парень забрался на скульптуру
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
«Ой, дурак!» - прокомментировали пользователи Сети

Молодой человек залез на скульптуру «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия», которая установлена на улан-удэнском «Арбате». Фотографию опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Разве так можно? – подписали снимок в паблике.

На снимке парень стоит в полный рост на верхушке скульптуры, подняв одну руку вверх, другой держась за элемент памятника.


В комментариях развернулись дебаты по поводу фотографий. Люди возмущены поведением молодого человека: «Невоспитанная молодёжь!», «По сценарию эта штука должна была отвалиться, чел грохнулся бы и сломал позвоночник», «Помните анекдот про двух головаров решивших залезть на голову Ленина, чтобы стать городскими?», «Горе блогер. Ну хоть не голый», «Ой, дурак!», «Дарвин был прав!».

Фотографии набрали более 500 лайков и полсотни комментариев.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом в Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях». Трое молодых людей взобрались на памятник оленям, который находится на горе над мостом через Селенгу в Иволгинском районе. В Сети осудили парней за их поступок. 

Справка:

Скульптура «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия» установлена в 2004 году к Дню города российским скульптором А. М. Мироновым и архитектором Д.А. Улановым. Был создан монумент, символизирующий герб города: мраморная колонна обвита двумя змеями. На её вершине находится буддийский символ. Жезл глашатаев, как и две змеи (две стороны), является непременным атрибутом переговоров и символизирует добрую волю.

У подножия скульптуры автор разместил рог изобилия, на острие которого находится шар с отверстием. По традиции гости опускают туда монетки, чтобы непременно вернуться в этот гостеприимный город.
скульптура
 
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