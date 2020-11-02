В Бурятии дети полицейских нарисовали своих родителей







В средней возрастной категории первое место у Дарьи Сагайдак, чей отец работает водителем в центре хозяйственного и сервисного обеспечения министерства внутренних дел по Бурятии. Как отметила девятилетняя художница, в своём рисунке она хотела рассказать о главной цели, к которой стремятся все полицейские – победить преступность.









В Улан-Удэ подвели итоги регионального этапа конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции». Конкурсная комиссия оценила работы детей сотрудников органов внутренних дел Бурятии.Всего на конкурс прислали более 50 рисунков. Определены победители в трех возрастных категориях.В самой младшей категории лучшей признана работа семилетней Доминики Захаровой из Кабанского района. В своём рисунке она отобразила работу своего отца – инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Кабанскому району.В старшей возрастной группе победил 13-летний Тамир Сыденов. Сын инспектора группы ДПС ГИБДД МО МВД России «Тункинский» изобразил своего отца на фоне знаменитых пейзажей Тункинской долины. Тамир учится в восьмом классе, а в свободное время играет на гитаре, любит заниматься спортом – особенно футболом и волейболом.Работы победителей представят МВД по Бурятии в финале конкурса в Москве.