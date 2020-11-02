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Бурятский театр покажет онлайн спектакль «Алдар. 9 секунд»

Бурятский театр покажет онлайн спектакль «Алдар. 9 секунд»
Общество, 
Показ состоится в честь Дня народного единства

4 ноября в 11 часов ровно на сутки будет открыт доступ к бесплатному просмотру спектакля «Алдар. 9 секунд» (12+) на youtube-канале Бурятского академического театра имени Х. Намсараева.

Премьера спектакля «Алдар.9 секунд» состоялась в ноябре 2017 года. Режиссёр и автор пьесы Саян Жамбалов представил постановку о матросе Алдаре Цыденжапове, спасшем жизнь своих сослуживцев, шагнув в пламя, полыхавшее в машинном отделении эсминца «Быстрый».

- 9 секунд понадобилось пареньку из Аги, чтобы закрутить вентиль трубопровода и выйти из охваченного огнем отсека…9 секунд и 8 поворотов вентиля. Через четыре дня Алдара Цыденжапова не стало. А история, которая потрясла людей, живущих в «безгеройное» время, осталась. 9 секунд мужества и самопожертвования, перечеркнувшие молодую жизнь. 9 секунд подвига и воинской славы, отделившие жизнь от бессмертия. Что мы знаем о нем, навсегда оставшемся 19-летним? То, что сохранила нам память его родных и близких – свидетелей его детства, бесшабашной юности и суровых будней на флоте. Ведь каждая легенда начинается с правды, - говорится в сообщении Бурятского театра драмы.

Также на Youtube-канале Буряад театра 3 ноября в честь Всероссийской акции «Ночь искусств» в 11 часов, ровно 24 часа, можно будет посмотреть художественные читки новых пьес на бурятском языке, которые прошли в формате онлайн 8 и 9 октября. Семь новых пьес написаны в рамках творческой лаборатории «Шэнэ Буряад зужэг. Современная бурятская драматургия» под руководством Анастасии Букреевой. (12+).

Ранее «Байкал-Daily» представлял интервью с актёром Бурятского драматического театра Алдаром Базаровым, сыгравшим главную роль в спектакле «Алдар. 9 секунд». 
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