Маргарита Медведева заявила, что в этой профессии сочетаются все её желания
Пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии привела комментарий старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Маргариты Медведевой по поводу её профессии.
- Я нашла профессию, в которой сочетаются все мои желания. С детства я мечтала помогать людям, ведь жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Поэтому я и выбрала МЧС, - рассказала девушка.
Задача дознавателя – объяснить людям, что случилось и установить причину пожара.
- Мне, как специалисту, необходимо не только установить место и причину возгорания, но и обязательно подсказать пострадавшим, что делать дальше, в какие органы обратиться за помощью. Конечно, сложно видеть горе людей, которые из-за пожара в один момент потеряли жилье, а иногда даже близких. Поэтому на работе я пытаюсь взять себя в руки, тактично объяснить ситуацию и помочь. Сделать все, что от меня зависит. Мы должны помогать людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, поэтому хочется пожелать всем коллегам максимальной отдачи своему делу и ответственности в исполнении профессиональных задач, - говорит Маргарита.
Дознаватель МЧС из Бурятии объяснила выбор своей профессии
Общество, Фото:
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