 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 ноября

01 ноября

Популярное

Прокуратура встретилась с дольщиками улан-удэнских «проблемных» домов

Прокуратура встретилась с дольщиками улан-удэнских «проблемных» домов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из домов планируют сдать к концу года

24 октября на строительной площадке многоквартирных жилых домов по ул. Ключевская в Улан-Удэ, возводимых застройщиками «Монолит» и «Бизнес-инвест», проведено выездное межведомственное совещание по вопросам защиты прав участников долевого строительства.

В работе совещания приняли участие прокурор Бурятии Галина Ковалёва, заместитель прокурора республики Светлана Козлова, прокурор Октябрьского района Борис Ивахинов, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов, начальник отдела по надзору за долевым строительством Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Жаргалма Базарова. Также в мероприятии участвовали представители инициативной группы граждан – участников долевого строительства «проблемных» домов, руководители застройщиков.

- В ходе совещания обсуждены вопросы завершения строительства, в том числе сроков работ, которые необходимо осуществить, а также проблемы, возникающие при строительства. В настоящее время на объекте «Монолит» осуществляются работы по проведению системы отопления, объект планируется к сдаче до конца 2020 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По результатам прокурором республики принято обращение от дольщиков.

Вопросы завершения строительства «проблемных» объектов и восстановления прав дольщиков находятся на контроле прокуратуры республики.
прокуратура дольщики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске школьники развлекались, накладывая камни на рельсы
В Иркутске школьники развлекались, накладывая камни на рельсы
Общество, 02.11.2020
Таким образом школьники развлекались на каникулах
В Иркутской области школьницы с котом сбежали из дома
В Иркутской области школьницы с котом сбежали из дома
Общество, 01.11.2020
Девочек нашли в Ново-Ленино в Иркутске
Житель Бурятии, выгораживая друга, соврал в суде
Житель Бурятии, выгораживая друга, соврал в суде
Общество, 01.11.2020
Суд обоих признал виновными, но по разным статьям уголовного кодекса
В Бурятии школьница украла телефон у девочки
В Бурятии школьница украла телефон у девочки
Общество, 01.11.2020
Кража произошла в гардеробе школы
Каратист из Бурятии завоевал серебро всероссийских соревнований
Каратист из Бурятии завоевал серебро всероссийских соревнований
Общество, 01.11.2020
Юноша соревновался в весовой категории до 55 кг
Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»
Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»
Общество, 01.11.2020
Правоохранителю нужна поддержка жителей Бурятии
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Общество, 01.11.2020
Каким был Улан-Удэ девять лет назад, и что тогда происходило – в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко
Навигация на водохранилищах Иркутской области закрыта с 1 ноября
Навигация на водохранилищах Иркутской области закрыта с 1 ноября
Общество, 01.11.2020
Выход на воду опасен для жизни из здоровья
Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Общество, 01.11.2020
Дулма Лумбунова завоевала золотую медаль соревнований
В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом
Общество, 01.11.2020
Зарегистрировано ещё восемь летальных случаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^