Один из домов планируют сдать к концу года
24 октября на строительной площадке многоквартирных жилых домов по ул. Ключевская в Улан-Удэ, возводимых застройщиками «Монолит» и «Бизнес-инвест», проведено выездное межведомственное совещание по вопросам защиты прав участников долевого строительства.
В работе совещания приняли участие прокурор Бурятии Галина Ковалёва, заместитель прокурора республики Светлана Козлова, прокурор Октябрьского района Борис Ивахинов, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов, начальник отдела по надзору за долевым строительством Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Жаргалма Базарова. Также в мероприятии участвовали представители инициативной группы граждан – участников долевого строительства «проблемных» домов, руководители застройщиков.
- В ходе совещания обсуждены вопросы завершения строительства, в том числе сроков работ, которые необходимо осуществить, а также проблемы, возникающие при строительства. В настоящее время на объекте «Монолит» осуществляются работы по проведению системы отопления, объект планируется к сдаче до конца 2020 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По результатам прокурором республики принято обращение от дольщиков.
Вопросы завершения строительства «проблемных» объектов и восстановления прав дольщиков находятся на контроле прокуратуры республики.
Прокуратура встретилась с дольщиками улан-удэнских «проблемных» домов
Общество, Фото:
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